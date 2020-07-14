نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تداول” تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل
14/07/2020   5:46 م

“تداول” تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل

+ = -
547

أعلنت شركة السوق المالية “تداول” إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس ‏‏2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق ‏المالية بالمملكة‎.

وأشارت “تداول” إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية، وتزويد ‏المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

ولفتت إلى أن تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (التي تتخذ مؤشر “إم تي 30 ” أساساً لها) ‏ستزود المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، وتوفير فرص متنوعة ‏للاستثمار في السوق المالية . وفق “أخبار 24”.‏

“تداول” تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101868.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.