“تداول” تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل

أعلنت شركة السوق المالية “تداول” إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس 2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية بالمملكة.
وأشارت “تداول” إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية، وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.
ولفتت إلى أن تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (التي تتخذ مؤشر “إم تي 30 ” أساساً لها) ستزود المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية . وفق “أخبار 24”.