“الصحة”: 132 مصابًا بـ”كورونا” استفادوا من العلاج ببلازما الدم للمتعافين

قالت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، إن 132 مصابًا بفيروس كورونا استفادوا من العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي ضمن دراسة بحثية، يشارك بها نخبة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة، مبينة أن الفريق البحثي يعمل على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب في المشاركة بهذا البحث.
وأوضحت أن البحث يستقطب المتبرعين المتعافين من كورونا، عن طريق التسجيل في الموقع الرسمي للدراسة، أو التواصل على تويتر أو الهاتف الخاص بالدراسة، مشيرة إلى أن نحو 18 ألف مهتم من داخل وخارج المملكة زاروا الموقع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأكدت الصحة أن هذه الدراسة لا تزال نتائجها أولية ولم تظهر فيها أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج، خصوصاً إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد من جميع النتائج وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن 20 مستشفى شاركت بالدراسة حتى الآن، مشيرة إلى وجود أكثر من 634 متبرعا، وهو عدد ممتاز يعكس مدى اهتمام المجتمع بالدراسات والأبحاث.