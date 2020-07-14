إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في المنافذ ولدى مناديب التوصيل

بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، منذ الخامس من يوليو الجاري، في إلزام مقدمي الخدمات البريدية المرخص لهم، بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بجميع المنافذ التابعة لهم.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من القرار تقتصر على إلزام مقدمي الخدمات البريدية بوسائل الدفع الإلكتروني في منافذ الخدمة التابعة، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في 23 يوليو الحالي إلزامهم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني مع جميع مندوبي التوصيل.
وأشارت الهيئة إلى أن إلزام مقدمي الخدمة البريدية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يهدف لتطوير قطاع البريد وتعزيز التحول الرقمي في خدماته، وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ الحقوق خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل العمليات، لتحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، ومنحه خيارات متعددة للسداد. وفق “أخبار 24”.