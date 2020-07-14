الرياض: ضبط عصابة امتهنت النصب والاحتيال تسرق 20 ألف ريال يومياً من ضحاياها عبر الرسائل الوهمية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي يضم “8” وافدين من الجنسية الباكستانية جميعهم “في العقدين الثالث والرابع من العمر”، امتهنوا جرائم النصب والاحتيال عبر الرسائل الوهمية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض تابعت رسائل وهمية تستدرج الضحايا بإيهامهم بإيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز نقدية، يتوصلون من خلالها إلى البيانات السرية لحسابات الضحايا البنكية والتمكن من تحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية من حساباتهم.
وأضاف العقيد التويجري أن الأجهزة الأمنية استطاعت التوصل للتشكيل العصابي الذي يمارس هذا النوع من جرائم النصب والاحتيال، وإلقاء القبض عليهم، وعددهم “8” وافدين، جميعهم من الجنسية الباكستانية. وفق “أخبار 24”.
وضبطت بحوزة عناصر التشكيل 37 جهاز جوال بأرقام مختلفة، تحوي آلاف الاتصالات والرسائل الاحتيالية، ومبلغ 25 ألف ريال، وبطاقات صراف آلي متعددة، وبالتحقيق معهم أقروا بما نُسب إليهم، وأنهم يحصلون من المغرر بهم على 20 ألف ريال يوميا يجري تحويلها إلى بلادهم يومياً، وجرى توقيفهم، تمهيداً لإجراء اللازم نظاماً بحقهم.