أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالات ‏التي تم تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تقارير طبية رسمية، قد ‏تعطي نتائج إيجابية عند الفحص.‏

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات لا تمثل خطورة، ولا تنقل العدوى، إذ إن سبب ‏ظهور إيجابية التحليل يرجع لوجود بقايا من فيروس كورونا قد تستمر لمدة ‏أسابيع.‏

وحذّر في المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، اليوم (الثلاثاء)، مرضى “السكلسل”، وهو مرض وراثي يصيب الدورة الدموية، ‏من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، كغيره من الأمراض المزمنة.‏ وفق “أخبار 24”.

ونبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية التي تقلل من خطورة ‏الجائحة، مشددًا على أن الإصابات عادت مجددًا للارتفاع على المستوى العالمي.