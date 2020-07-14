أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالات التي تم تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تقارير طبية رسمية، قد تعطي نتائج إيجابية عند الفحص.
وأشار إلى أن مثل هذه الحالات لا تمثل خطورة، ولا تنقل العدوى، إذ إن سبب ظهور إيجابية التحليل يرجع لوجود بقايا من فيروس كورونا قد تستمر لمدة أسابيع.
وحذّر في المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، اليوم (الثلاثاء)، مرضى “السكلسل”، وهو مرض وراثي يصيب الدورة الدموية، من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، كغيره من الأمراض المزمنة. وفق “أخبار 24”.
ونبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية التي تقلل من خطورة الجائحة، مشددًا على أن الإصابات عادت مجددًا للارتفاع على المستوى العالمي.
فيديو | متحدث #الصحة يتحدث عن استمرار الحالة الإيجابية لـ #فيروس_كورونا بعد الشفاء#الإخبارية pic.twitter.com/BQzxDyBHae
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 14, 2020