المملكة تسجل أعلى حصيلة تعافٍ منذ بدء الجائحة بـ 7718 متعافياً

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمدالعبدالعالي، أن إجمالي حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة وصل إلى 177560 حالة منذ بدء الجائحة.
وقالت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) في بيانها اليومي إنه سُجل 7718 حالة تعافٍ جديدة لمصابي الفيروس في المملكة، وهو أعلى عدد على الإطلاق للمتعافين منه منذ تسجيل أول إصابة به في شهر مارس الماضي.
يُذكر أنه سُجل اليوم 2692 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 237803 حالات.
فيديو | #الصحة تعلن تسجيل أعلى حصيلة تعافي من #كورونا في المملكة بـ 7718 منذ بدء الجائحة ليصل الإجمالي 177.560#الإخبارية pic.twitter.com/oAW2vbJ10U
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 14, 2020
وفق “أخبار 24”.