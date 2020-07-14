بالفيديو.. “متحدث الصحة”: انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 1.5 %

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، عن وجود انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بنسبة 1.5% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.
وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا أن حالات الإصابة المؤكدة تشهد استقراراً وانخفاضاً في منحنى الرصد الخاص بها.
وجدّد “متحدث الصحة” التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض، مشيراً إلى استمرار الوزارة في رصد الحالات وتتبعها.
فيديو | متحدث #الصحة: انخفاض أعداد الحالات الحرجة بـ 1.5% واستقرار في الحالات المؤكدة#الإخبارية pic.twitter.com/GCq36ydh5Y
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 14, 2020
وفق “أخبار 24”.