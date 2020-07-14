نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث الصحة”: انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 1.5 %
14/07/2020   8:33 م

بالفيديو.. “متحدث الصحة”: انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 1.5 %

+ = -
651

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، عن وجود انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بنسبة 1.5% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا أن حالات الإصابة المؤكدة تشهد استقراراً وانخفاضاً في منحنى الرصد الخاص بها.

وجدّد “متحدث الصحة” التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض، مشيراً إلى استمرار الوزارة في رصد الحالات وتتبعها.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “متحدث الصحة”: انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 1.5 %

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.