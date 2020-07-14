“أوبك” تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط في 2021

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط سيشهد ارتفاعًا قياسيًا، قد يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا في 2021 مع تعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا.
وأشارت، خلال تقريرها الشهري، إلى أنه على الرغم من الارتفاع المتوقع للطلب على النفط في 2021، فإنه سيظل أقل من المستويات التي كان عليها في العام الماضي.
وبنت “أوبك” تقديراتها على افتراض احتواء الجائحة في العالم بشكل عام، والاقتصادات الكبرى على وجه الخصوص، ما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص بالاستثمار والأسر، مدعومًا بإجراءات التحفيز التي اتُّخذت لمكافحة الجائحة. وفق “أخبار 24”.