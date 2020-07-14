بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 16 منشآة وتصادر 237 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

قامت بلدية محافظة الخرج ممثله بقسم الرقابة الصحية باغلاق ١٦ منشآة ومصادرة ٢٣٧ كجم من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك ، وإستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين ، وعدم لبس القفازات والكمامات أثناء الإعداد والتجهيز ، وعدم نظافة الأدوات المستخدمه وسوء التخزين وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد ، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود تراخيص ، وايضا لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية ، وذلك خلال الحمله القائمة على المطاعم والوجبات السريعه والخضار والتموينات والحلويات والمحلات المتعلقه بالصحة العامه مع إرتفاع درجات الحرارة . وايضا للحرص على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك ولتطبيق الاشتراطات الصحية والاشتراطات الاحترازية للحد من فايروس كورونا. وتم إتلاف المواد الغذائية الغير صالحه والفاسدة وتطبيق الغرامات بالحد الأعلى حسب الأنظمة والإشتراطات البلدية ، وتؤكد البلدية تعاون المواطنين والمقيمين في الابلاغ في ذات الشأن عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو حساب الرسمي للبلدية في التويتر Kharjmun1 .