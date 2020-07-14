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أخبار الخرج > #بلدية_الخرج تلزم اصحاب المباسط بالانتقال للسوق الجديد
15/07/2020   12:30 ص

#بلدية_الخرج تلزم اصحاب المباسط بالانتقال للسوق الجديد

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إلحاقاً لتوجيهات اللجنة المشكلة من محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي حول المباسط النسائية على طريق عثمان بن عفان قامت بلدية محافظة الخرج اليوم الثلاثاء ١١/٢٣ بإشعار أصحاب المباسط الذين لم ينتقلو لموقع السوق الجديد بالإزالة خلال مهلة وقدرها أسبوع وبدايتهامن تاريخ ١١/٢٤ وبعد أنتهاء المهلة يحق للبلدية مصادرة وإزالة المباسط من الموقع الحالي .
الجدير ذكره أن اللجنة قامت بوضع إشعارات سابقة للمباسط بعد تجهيز المقر الجديد وتسليم أصحابها للمواقع الجديدة مع أخذ التعهدات عليهن للإنتقال في الفترة المحددة .

#بلدية_الخرج تلزم اصحاب المباسط بالانتقال للسوق الجديد

أخبار الخرج
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