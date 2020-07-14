بلدية_الخرج تلزم اصحاب المباسط بالانتقال للسوق الجديد

إلحاقاً لتوجيهات اللجنة المشكلة من محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي حول المباسط النسائية على طريق عثمان بن عفان قامت بلدية محافظة الخرج اليوم الثلاثاء ١١/٢٣ بإشعار أصحاب المباسط الذين لم ينتقلو لموقع السوق الجديد بالإزالة خلال مهلة وقدرها أسبوع وبدايتهامن تاريخ ١١/٢٤ وبعد أنتهاء المهلة يحق للبلدية مصادرة وإزالة المباسط من الموقع الحالي .
الجدير ذكره أن اللجنة قامت بوضع إشعارات سابقة للمباسط بعد تجهيز المقر الجديد وتسليم أصحابها للمواقع الجديدة مع أخذ التعهدات عليهن للإنتقال في الفترة المحددة .