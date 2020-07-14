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أخبار محلية > هل المعقمات خطرة وتسبب تلف الجلد وأمراض القلب؟ “الصحة” تجيب
15/07/2020   12:35 ص

هل المعقمات خطرة وتسبب تلف الجلد وأمراض القلب؟ “الصحة” تجيب

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علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمدالعبدالعالي، على معلومة تُتداول بين الناس بأن المعقمات خطرة جدا وتسبب تلف الجلد وأمراضا أخرى منها أمراض القلب.

وقال إن الأساس هو أن غسل اليدين وتنظيفهما مهم جدا في هذه المرحلة من جائحة كورونا لمنع انتقال العدوى، أما ما يقال عن خطورة المعقمات فغير دقيق ومبالغ فيه جدا، مشيرا إلى أن الطريقة الأساسية في ذلك هي غسل اليدين بالماء والصابون. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في حال عدم توفر الماء والصابون فنستخدم المعقم لضمان استمرارية أن تكون اليدان نظيفتين، وأن من لديه حساسية في الجلد أو يحتاج عناية خاصة يمكن أن يستخدم المعقمات بتوازن مع استشارة المختصين.

هل المعقمات خطرة وتسبب تلف الجلد وأمراض القلب؟ “الصحة” تجيب

أخبار محلية
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