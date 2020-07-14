خرج دون علم أهله.. ذوو شاب مفقود في الرياض يطلبون المساعدة في البحث عنه

وجّه ذوو الشاب المفقود صالح الشمري طلبًا للمساعدة في البحث عنه، بعد تغيبه منذ الخميس الماضي في ظروف غامضة بمنطقة الرياض.
وذكر خال الشمري، عبدالعزيز، بحسب “سبق”، أن صالح، البالغ من العمر 21 عامًا، خرج من منزل أسرته بإسكان البحرية صباح الخميس، مشيرًا إلى أن الأهل لم يعلموا بأمر خروجه من المنزل.
وأوضح أن صالح الشمري كان يستقل سيارة “تورس” بيضاء اللون تعلق لوحة معدنية رقم “ح و ر 9172″، كما أكد أنه تم إبلاغ شرطة المنار يوم الجمعة بواقعة التغيب، مناشدًا كل من يمتلكون أي معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز للشرطة.