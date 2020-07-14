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أخبار المناطق > “التحالف”: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة مأرب
15/07/2020   12:40 ص

“التحالف”: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة مأرب

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أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة مأرب.

وأوضح المتحدث باسم “التحالف”، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية، ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

وأضاف أن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن. وفق “أخبار 24”.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

“التحالف”: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة مأرب

أخبار المناطق
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