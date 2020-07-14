منهم 17 بالرياض.. تعرّف على أماكن وفاة الـ 40 المعلن عنهم اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2283 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 17 منهم في الرياض، و10 في جدة، و2 في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ومتوفى واحد في كل من الدمام والطائف والهفوف ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والقويعية وثادق.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 237803 حالات. وفق “أخبار 24”.