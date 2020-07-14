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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
15/07/2020   12:42 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بذلك هي أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي.

وأضافت أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يُتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى الباحة. وفق “أخبار 24”.

وقد تسجَّل أعلى درجة حرارة في المملكة بالأحساء والدمام (48 درجة مئوية)، فيما تسجَّل أدنى درجة حرارة في كل من أبها والطائف والقنفذة (20 درجة مئوية).

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

أخبار محلية
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