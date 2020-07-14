عقد مجلس الوزراء – أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي – جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واطلع المجلس على آخر تطورات جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي، واستعرض الأمر الملكي القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات الجائحة.
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ورحّب بإدانة مجلس الأمن لاستهداف الميليشيا الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية.
واطّلع المجلس كذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات، منها: الموافقة على نظام التوثيق، والموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي.
وفق “أخبار 24”.