بالفيديو.. “الصحة”: تطبيق “ضيف تطمن” يقدم الدعم النفسي لمصابي “كورونا”

خصصت وزارة الصحة تطبيق “ضيف تطمن”؛ من أجل تقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس “كورونا” المستجد، حيث إنه يقدم محاضرتين أسبوعياً.
ونصحت استشارية الطب النفسي الدكتورة سميرة علي الغامدي خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا في المملكة، الجميع بضرورة متابعة تطبيق “قريبون”، مبينةً أنه يقدم الاستشارات النصية والصوتية للمتابعين.
كما نصحت الدكتورة الغامدي أيضاً بمتابعة مركز الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال الاتصال على 920033360، مشيرةً إلى أنه يقدم الاستشارات النفسية من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ5 مساءً.
فيديو | #الصحة تخصص “ضيف تطمن” للدعم النفسي لمصابي #فيروس_كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/DrQERmCV1J
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 14, 2020
وفق “أخبار 24”.