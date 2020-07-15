بالصور.. #بلدية_الخرج تضبط ما يقارب من 25650 من البيض الفاسد بأحد البيوت الشعبية

باشرت ادارة الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج عصر اليوم الثلاثاء بلاغاً لسوء تخزين كمية كبيرة من البيض في احد البيوت الشعبية بالمحافظة ،حيث داهمت الرقابة الصحية الموقع بعد التأكد من البلاغ والموقع وتم ضبط ما يقارب ٢٥٦٥٠ الف من البيض والمخزن بطريقة غير صالحة وتظهر على بعضه علامات الفساد سواء بداخل المنزل المخالف وايضا التي وجدت بداخل المركبات المخصصة لنقله وتوزيعه للمحلات تحت درجة الحرارة العالية وبدون تطبيق الإشتراطات الصحية الخاصة بذلك ، والتي على أثرها تمت مصادرة الكمية بالكامل ، وتطبيق الإجراءات البلدية ضمن لائحة الغرامات و الاشتراطات البلدية .
وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ بمثل هذه المخالفات أو بشكلاً عام عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .