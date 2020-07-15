بالفيديو.. رأي الشارع السعودي في التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للفتيات

أظهر تقرير تلفزيوني آراء الشارع السعودي في مسألة التجنيد الإجباري للشباب والتجنيد الاختياري للفتيات، حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض.
وعبّر عدد من المواطنين وفقاً لما عرضه برنامج “mbc في أسبوع”، عن تأييدهم لفرض تجنيد إجباري على الشباب، معتبرين أن ذلك يعد واجباً تجاه الوطن الذي يحتاج لجهودهم وطاقتهم، فيما رأى أحد المواطنين أن التجنيد ليس أمراً سيئاً لكنه ليس مع جعله إجبارياً.
وحول مسألة التجنيد الاختياري للفتيات، أشار مواطنون إلى تأييدهم لذلك كون المرأة في المملكة لها مكانة، بالإضافة إلى استثمار طاقات الفتيات من أجل خدمة الوطن، فيما رأى آخرون أنه يمكن للفتيات العمل في القطاعات العسكرية، لكن في المجالات الإدارية كونها أنسب لهن.
في ظل الفتن التي تحيط بالبلاد .. التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء هل تؤيده ؟#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/IDUu2Dn6g2
— MBC أخبار (@MBC24News) July 13, 2020
وفق “أخبار 24”.