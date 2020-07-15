عبدالفتاح عسيري: أحترم الأهلي لكن لدي أسرة واحتياجات.. وهذه رسالتي للجماهير

علّق لاعب نادي الأهلي عبدالفتاح عسيري على أزمته الأخيرة مع ناديه والمتعلقة بتعثر مفاوضات تجديد عقده، وتلقيه عروضاً من أندية أخرى لضمه؛ حيث أكد اللاعب احترامه للنادي لكنه أشار إلى أن لديه أسرة واحتياجات ومستقبلاً.
وقال عسيري إنه وقف قريباً من ناديه في كل مراحل مفاوضات تجديد عقده وقدم عرض الأهلي على أي عرض آخر، مضيفاً وفقاً لـ “الرياضية” أن المفاوض الأهلاوي لم يبد الحرص الكافي في تجديد العقد.
وأكد أن المفاوض قدم له عرضاً وتناقش معه فيه وأكد له جاهزيته للتوقيع والتجديد إذا تسلم المقدم المتفق عليه لكنهم لم يردوا، مبيناً أن المفاوضات أخذت طريقاً مختلفاً بعدما صدق الجمهور الشائعات التي نفاها والده في أكثر من صحيفة.
وأضاف أنه يحترم الأهلي وكان واضحاً في تفضيل عرضه على غيره لكن النادي لم يتقدم خطوة واحدة جادة في المفاوضات، وما سمعه مجرد كلام لم يترجم إلى خطوات حقيقية، مشيراً إلى أنه سيدخل عامه الـ 27 وأن عقده المقبل سيكون الأغلى في مسيرته كما هو الحال مع جميع اللاعبين في هذا العمر.
وشدد عسيري في رسالة للجماهير الأهلاوية أنه إذا استمر في الفريق أو رحل عنه فستظل محبتهم في قلبه، ويتمنى استمرار علاقته الجيدة بالجمهور، مؤكداً أن لديه أسرة واحتياجات ومستقبلاً ومن حقه البحث عن العرض الأغلى في مسيرته.