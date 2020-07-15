داهمت فرق من عدة جهات حكومية فجر اليوم (الأربعاء)، عدداً من مراكز المساج المخالفة التي تقوم بالعمل ليلاً في الرياض، وذلك من أجل الهرب من الفرق الرقابية.
وأظهر مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم، لحظة مداهمة بعض الشقق المفروشة التي حُولت إلى مراكز مساج غير مرخصة وتفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية المطلوبة، وضبط العمالة المخالفة من قبل الجهات المختصة بعد أن هربوا إلى سكن خلف الموقع المرصود.
وقال أحد المشاركين في المداهمة إن الشقق المفروشة والفندقية غير مسموح لها بممارسة نشاط المساج، داعياً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه المواقع المخالفة من خلال الاتصال على مركز طوارئ أمانة الرياض 940.
وفق “أخبار 24”.