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أخبار محلية > “المياه الوطنية”: اكتمال تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالرياض بتكلفة 200 مليون ريال
15/07/2020   1:33 م

“المياه الوطنية”: اكتمال تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالرياض بتكلفة 200 مليون ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بمدينة الرياض، بتكلفة تزيد على 200 مليون ريال، وذلك لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد.

وقالت الشركة إن هذه المشاريع ستدخل حيز التشغيل مطلع الشهر المقبل، مبينة أنه سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

وأبانت أن المشروعات تشمل 178 كيلومترًا طوليًا من خطوط وشبكات وتوصيلات المياه والصرف الصحي، من بينها 7 مشاريع للمياه بطول 30 كيلومترًا، و7 مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه سيستفيد من هذه المشروعات سكان أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، والمونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي.

بالإضافة إلى سكان جامعة الملك سعود، وأحياء المناخ والجزيرة والازدهار والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر.

“المياه الوطنية”: اكتمال تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالرياض بتكلفة 200 مليون ريال

أخبار محلية
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