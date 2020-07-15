أمير الشرقية يوجه بوضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ الجوية والبرية

أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ضرورة وضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ الجوية والبرية المختلفة، عند صدور الأوامر الكريمة القاضية بذلك.
وشدد الأمير سعود على الاستجابة الفاعلة لطلبات المستفيدين من خدمات الجوازات المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم، مع الحرص على جودة الخدمة وتحقيق أعلى درجات الانضباطية واليقظة، واتباع استراتيجيات التحسين المستمر.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس (الثلاثاء)، مدير جوازات الشرقية اللواء إبراهيم السويلمي، يرافقه المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة العقيد معلا العتيبي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن دور قطاع الجوازات في ضبط وتنظيم شؤون القادمين والمغادرين إلى المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار، يستلزم التأهيل وكذلك التدريب المستمر، ومواكبة التطورات التقنية في العمل الأمني، والاستفادة من خبرات مختلف القطاعات لتحقيق أعلى درجات الانضباطية واليقظة في المنافذ والميدان.