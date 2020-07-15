بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص مطاحن الدقيق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
وقالت المؤسسة إنها ستبدأ في استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم غد الخميس، مبينة أن المرحلة الثانية تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، وسيتم خلالها دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين.
وأبانت أنه سيتم نشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين للاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.
وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص ببيع شركتي المطاحن الأولى والثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وكان قد تم خلال الأسبوع الماضي، إعلان اكتمال المرحلة الأولى، بترسية عملية بيع شركة المطاحن الأولى لتحالف “رحى – الصافي”، بمبلغ 2 مليار و27 مليون ريال، وترسية شركة المطاحن الثالثة لتحالف “الراجحي – الغرير – مسافي”، بأكثر من 750 مليون ريال.