سفارة المملكة في لاهاي تصدر بياناً لتوضيح حكم “العدل الدولية” بشأن غلق الأجواء أمام الطيران القطري

عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا عبدالعزيز أبو حميد عن احترام المملكة لقرار محكمة العدل الدولية، بخصوص قرار كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر غلق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري.
وأكدت سفارة المملكة في لاهاي في بيان لها، أن الحكم الصادر أمس، يتعلق فقط ببيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني “الإيكاو” بنظر القضية، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قِبل دولة قطر ضد الدول الأربع.
وكانت المحكمة قد أصدرت الثلاثاء حكمًا يتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وقضت باختصاص منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” بنظر الشكوى المقدمة من قطر ضد الدول الأربع، بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944م. وفق “أخبار 24”.