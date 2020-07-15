أول عالم من خارج أمريكا يحصل عليها.. احتفاء بـ”الكريع” لفوزه بجائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية

احتفت وزارات الخارجية والصحة والتعليم بالدكتور فوزان الكريع لحصوله على جائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية “كرت سترن” للتميز في البحث العلمي.
وقالت وزارة الخارجية إنها تفخر بإنجازات الدكتور فوزان الكريع، مرفقة إنفوجرافيك يحوي سيرة مختصرة بأعماله وإنجازاته.
بدورهما، باركت وزارتا الصحة والتعليم حصول الكريع على هذه الجائزة، متمنيتين له مزيداً من النجاح والتفوق.
فيما عبر مغردون عن فخرهم بالدكتور الكريع، مباركين له هذا الإنجاز، ومتمنين له المزيد من التقدم والنجاح.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها عالم من خارج أمريكا بهذه الجائزة.