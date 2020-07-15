متنزه الطائف الوطني “سيسد” يفتح أبوابه للزوار بعد غد الجمعة

يستعد متنزه الطائف الوطني بسيسد بعد غدٍ الجمعة لفتح أبوابه للزوار والمصطافين، بشكل يومي من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل المتنزه.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي، أن المتنزه شهد خلال الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة، مبينا أن فرقا تطوعية من شباب المحافظة ستشارك في توعية الجمهور والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية.
من جانبه أفاد مدير المتنزه سامي الجعيد، بأن متنزه الطائف الوطني بسيسد، يُعد من أهم المواقع السياحية البرية في المملكة على مساحة 29.8 ألف متر، وهو مجهز بمواقع للجلسات العائلية وأخرى لألعاب الأطفال إلى جانب المرافق العامة. وفق “أخبار 24”.
ويعد المتنزه الذي افتتح في عام 1420 هـ محمية طبيعية محاطة بالجبال المكسوة بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، وارتبط اسمه بالسد الأثري الشهير “سيسد” الذي أنشئ في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عام 58 هـ .