الخرج اليوم توقع عقدا إعلانيا مع “لولو هايبر” لحملة ١٠ / ٢٠

وقّع مالك منصات (الخرج اليوم) الالكترونية الأستاذ سعود بن عبدالله الضحوك عقدا إعلانيا مع “لولو هايبر ماركت” مثّلها المشرف العام على فرع الخرج “السيد شمشاد عبدالستار ” للتسويق والإعلان عن حملة إعلانية تحت شعار (عشرة عشرين) تنطلق غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع . حضر التوقيع مدير السوق الأستاذ مبارك السقيان والأستاذ عبدالاله السيف مشرف العلاقات العامة ومدير خدمة العملاء بالفرع الأستاذ عبدالعزيز العيلوة .
تعتمد الحملة على عرض الكثير من المنتجات بسعر عشرة ريالات و15 ريالا وعشرين ريالا ، وتتحمل “لولو هايبر ماركت” الضريبة المضافة ، وذلك رغبة في تقديم المنتجات بسعر ترويجي يناسب رغبة زوار وعملاء “لولو هايبر” . كما ستتخللها الكثير من الفعاليات والمفاجآت .
يذكر أن “لولو هايبر” والذي افتتح فرعه بمحافظة الخرج قبل أقل من سنتين ، إلا أنه كسب رضا وثقة عملاؤه ، كما حقق في أحد الأشهر (ثالث أعلى الفروع مبيعا) في دلالة واضحة على رضا العملاء وثقتهم بـ “لولو هايبر” .
حظي “لولو هايبر” بالخرج باهتمام كبير منذ افتتاحه الذي كان بحضور سعادة محافظ الخرج ومدراء ورؤساء دوائر حكومية وبتغطية إعلامية لقنوات عالمية ، تلا بعد ذلك الافتتاح الكثير من الفعاليات منها : ( الأسبوع المصري ، والـ 500 عربة ، ومسابقة المأكولات ، ومبادرة الشرطة ، ومباردة المستوصفات التخصصية بقوى الأمن ، والدفاع المدني ، والتعاون الخيري مع جمعية البر الخيرية لتوزيع السلال الرمضانية وغيرها ) .
وفي سياق الزيارات فقد تم زيارة وفد مديرية الزراعة ، والمدير الإقليمي بالمملكة للولو هايبر ونائبه وهيئة الغذاء والدواء وصحة البيئة . مما جعل “لولو هايبر” فرع الخرج الوجهة الأولى للتسوق في أغلب الأحيان .