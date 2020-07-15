القبض على مالك مستشفى لتزويره نتائج الآلاف من اختبارات “كورونا” في بنجلاديش

ألقت الشرطة البنجلاديشية اليوم (الأربعاء)، القبض على مالك مستشفى خاص بتهمة تزوير نتائج آلاف الاختبارات لفحص فيروس “كورونا” المستجد في المنشآت الصحية التي يمتلكها في دكا.
وقالت الشرطة إن وحدة شرطة التدخل السريع ألقت القبض على مالك مستشفى “ريجنت ليمتد” ويدعى “محمد شاهد”، في قرية على الحدود مع الهند خلال محاولته الهروب إلى خارج البلاد.
وأبانت أنه فرّ من العاصمة دكا منذ إغلاق المستشفى الذي يملكه في 7 من يوليو الجاري، لافتة إلى أنه تم القبض على 9 من العاملين بالمستشفى في وقت سابق، بعد أن وجد المحققون نحو 6 آلاف تقرير مزوّر لاختبارات فحص فيروس “كورونا”.وفق “أخبار 24”.
وكانت السلطات الصحية في البلاد قد ألغت التصريح الممنوح للمستشفى لإجراء اختبارات “كورونا”، بعد رصد النتائج الخاطئة للفحوص، إضافة إلى أن المستشفى تقاضى رسوماً مرتفعة من المرضى، في مخالفة لتوجيهات الحكومة التي تقضي بعلاج مصابي “كورونا” مجاناً.