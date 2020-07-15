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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمالا” يستعرض بعض التجارب السياحية الفريدة في البحر الأحمر التي سيوفرها للزوار
15/07/2020   5:12 م

بالفيديو.. “أمالا” يستعرض بعض التجارب السياحية الفريدة في البحر الأحمر التي سيوفرها للزوار

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أظهر مقطع فيديو، جانباً من التجارب البحرية التي سيقدمها مشروع “أمالا”، لاستكشاف أجمل مكنونات وثروات البحر الأحمر في المستقبل.

واستعرض المقطع الذي نشره مشروع أمالا مشاهد أخّاذة للشعاب المرجانية والحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر، وذلك من خلال رحلة قام بها فريق غوص متخصص لاستكشاف مواقع الغوص التي تحتوي على شعاب مرجانية نادرة.

وأوضح المشروع أن الفيلم، الذي تم تصويره بعدسة مصور أعماق المياه الألماني “توبياس فريدريتش”، يعكس التجارب الفريدة التي ستقدمها أمالا في المستقبل في مواقع تحتوي على شعاب مرجانية نادرة ونابضة بالحياة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن الشعاب المرجانية النادرة في أعماق أمالا تعد جزءاً من منظومة البحر الأحمر الضخمة والتي تشكّل نحو 6.2% من الشعاب المرجانية حول العالم، وهي من ضمن النظم البيئية للشعاب المرجانية الأغنى والأكثر إنتاجية.

بالفيديو.. “أمالا” يستعرض بعض التجارب السياحية الفريدة في البحر الأحمر التي سيوفرها للزوار

أخبار محلية
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