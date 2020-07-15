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15/07/2020   5:13 م

مصادر كويتية: النيابة العامة تأمر بضبط مبارك الدويلة على خلفية “تسريبات القذافي”

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ذكرت مصادر كويتية أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة، على خلفية تسريبات للقائه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في وقت سابق.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “القبس” أن وزارة الداخلية الكويتية تسلمت البلاغ، وستحرك قوة أمنية لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الدويلة.

وكان الديوان الأميري بالكويت قد نفى ما ذكره الدويلة وتبريره لما دار بينه وبين القذافي في ذلك الحين، وأكد الديوان عدم صحة ما زعمه بأنه نقل حديثه مع القذافي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وكذلك ما ادعاه بأن الأمير طلب نقل فحوى هذا الحديث لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

مصادر كويتية: النيابة العامة تأمر بضبط مبارك الدويلة على خلفية “تسريبات القذافي”

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