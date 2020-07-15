إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة بعنوان(الجودة والتميز في إدارة خدمات المستفيدين)

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( الجودة والتميز في إدارة خدمات المستفيدين ) وذلك يوم الأربعاء الموافق ١/ ١٢/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدرب الدكتور مرزوق الفهمي .
ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للدكتور مرزوق الفهمي على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .