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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > أمر ملكي بتعيين الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي مدير عام ⁧‫#المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات‬⁩
15/07/2020   6:59 م

أمر ملكي بتعيين الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي مدير عام ⁧‫#المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات‬⁩

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صدرأمر ملكي كريم بتعيين سعادة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي على وظيفة مدير عام ⁧‫#المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات‬⁩ والمحفوظات بالمرتبة الخامسة عشرة.

أمر ملكي بتعيين الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي مدير عام ⁧‫#المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات‬⁩

مجتمع الخرج
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