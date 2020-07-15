العوهلي: قطاع الصناعات العسكرية سيخلق 42 ألف فرصة عمل

كشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية، الدكتور أحمد العوهلي، أن القطاع سيخلق 42 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030م.
وأوضح، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) بمناسبة استضافة المملكة معرض الدفاع العالمي الأول، أن القطاع استراتيجي وأمني للمملكة، وسيكون اقتصاديا داعما للناتج المحلي بـ90 مليار ريال.
وأشار إلى أنهم يستهدفون توطين 50% من الصناعات العسكرية في عام 2030.
يُذكر أن المعرض يقام خلال الفترة من 6-9 مارس 2022، وسيكون أكبر معارض الدفاع في العالم.
فيديو | العوهلي: قطاع الصناعات العسكرية سيوفر 42 ألف فرصة عمل بحلول 2030#الإخبارية pic.twitter.com/pYYPWXeCmD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2020
وفق “أخبار 24”.