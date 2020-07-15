بادر أحد الإعلاميين بدعم مشروع تجاري لطفلين توأمين بمدينة بريدة بالقصيم، من خلال الإعلان له على حسابه في “سناب شات”.
ويعمل الطفلان على بيع المشروبات الباردة والساخنة في خيمة نصبت على أحد الطرق ببريدة، لاستغلال فترة الإجازة الصيفية واستثمارها في مشروع مفيد.
وكان أحد الطفلين ظهر في فيديو صوره الإعلامي عبدالرحمن المطيري، وهو يتحدث عن طلب أحد مشاهير التواصل مبلغ 30 ألف ريال لأجل الإعلان لمشروعهما التجاري المتواضع على حسابه.
وقد أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها لاحقاً على وسم في “تويتر” باسم “بائع كودرد بريدة” اصطفاف الكثير من أصحاب المركبات أمام مكان بيع التوأمين لأجل الشراء منهما.
وفق “أخبار 24”.