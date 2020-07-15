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أخبار محلية > “الصحة” تعلن أماكن حالات الوفاة بفيروس كورونا المسجلة اليوم
15/07/2020   10:31 م

“الصحة” تعلن أماكن حالات الوفاة بفيروس كورونا المسجلة اليوم

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2325 حالة وفاة.

وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 13 منهم في الرياض، و11 في جدة، و3 في كل من الطائف والهفوف وتبوك، ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة وحفر الباطن وبيش وجازان وصبيا وعرعر وحريملاء والمجاردة والقويعية.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 240474 حالة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلن أماكن حالات الوفاة بفيروس كورونا المسجلة اليوم

أخبار محلية
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