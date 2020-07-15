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أخبار محلية > بالفيديو.. دقيقتان لفحص فيروس كورونا في مراكز “تأكّد” بجدة
15/07/2020   10:32 م

بالفيديو.. دقيقتان لفحص فيروس كورونا في مراكز “تأكّد” بجدة

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كشف تقرير تليفزيوني بثّته قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أن مراكز “تأكد” في محافظة جدة تجري فحص فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط، حيث تم تخصيصها لمن يشعرون بأعراض مرضية خفيفة.

وأجرت مراكز “تأكد” بجدة منذ افتتاحها أكثر من 67 ألف مسحة، بمعدل 3.5 ألف مسحة يومياً، وتقع المراكز في الكورنيش الشمالي وجامعة الملك عبد العزيز.

كما تم تخصيص المراكز لمخالطي الحالات المصابة، بهدف اكتشاف مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر بها، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة ومنع تكوّن بؤر للتفشّي. وفق “أخبار 24”.

ويتم حجز موعد عبر تطبيق “صحتي ” للاستفادة من خدمات المراكز عبر إجراء المسحة، والتي يجري أخذها من داخل المركبات المتوقفة في مسارات محددة مسبقاً، ويتم إرسال النتيجة عبر رسائل نصية أو عبر التطبيق.

بالفيديو.. دقيقتان لفحص فيروس كورونا في مراكز “تأكّد” بجدة

أخبار محلية
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