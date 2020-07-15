“نيوم” تعلن عن فرص وظيفية بتخصصات متنوعة

أعلن مشروع “نيوم” عن فرص عمل بتخصصات متنوعة في قطاعاتها المختلفة للراغبين في الانضمام إلى فريقها من الحالمين والمنجزين.
وأوضحت أن الفرص الوظيفية تتمثل في مدير إدارة المشاريع ومدير إنشاءات ومهندس مشاريع ومدير عقود.
وكان المشروع قد طرح قبل أيام 10 فرص وظيفية بمسمى “مدقق حسابات” للعمل بالشركة في الرياض وخصصت التقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”
يذكر أن فريق عمل نيوم يتكون من أكثر من 40 جنسية من أصحاب الخبرات في الشركات العالمية.
انضم إلى فريقنا من نخبة العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات #نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.
قدّم طلبك على: https://t.co/8EwSWSnNCH#اكتشف_نيوم pic.twitter.com/9LTAqS2jws
— NEOM (@NEOM) July 15, 2020
وفق “أخبار 24”.