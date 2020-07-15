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أخبار محلية > “نيوم” تعلن عن فرص وظيفية بتخصصات متنوعة
15/07/2020   10:34 م

“نيوم” تعلن عن فرص وظيفية بتخصصات متنوعة

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أعلن مشروع “نيوم” عن فرص عمل بتخصصات متنوعة في قطاعاتها المختلفة للراغبين في الانضمام إلى فريقها من الحالمين والمنجزين.

وأوضحت أن الفرص الوظيفية تتمثل في مدير إدارة المشاريع ومدير إنشاءات ومهندس مشاريع ومدير عقود.

وكان المشروع قد طرح قبل أيام 10 فرص وظيفية بمسمى “مدقق حسابات” للعمل بالشركة في الرياض وخصصت التقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”

يذكر أن فريق عمل نيوم يتكون من أكثر من 40 جنسية من أصحاب الخبرات في الشركات العالمية.

وفق “أخبار 24”.

“نيوم” تعلن عن فرص وظيفية بتخصصات متنوعة

أخبار محلية
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