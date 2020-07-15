رأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج لدول “أوبك بلس”، والذي انعقد بواسطة تقنية الفيديو .
ونقلت “رويترز” عن الوزير قوله إن “أوبك بلس” تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط، حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.
وأضاف أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا، بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.
وأشار إلى أن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس القادم، حيث سيجري استهلاك البراميل الإضافية محليا.
وفق “أخبار 24”.