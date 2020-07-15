دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات للاستفادة من خدمات الاستضافة المحلية المقدمة من شركات الحوسبة السحابية المسجلة لديها، لما لها من موثوقية وضمان استمرارية الخدمة، ومستوى الحماية العالي.
وجددت دعوتها لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى المبادرة والتسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني لاعتمادها رسميًا في تقديم تلك الخدمات، وذلك بهدف تنظيم هذا المجال الحيوي وتوطينه، ويمكن التعرف على شركات الحوسبة السحابية المسجلة لدى الهيئة عبر الـــرابـــط .
وأوضحت أن التسجيل يعزز من موثوقية مقدم الخدمة، ويساعده على اتباع الاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة، وتجنب العقوبات، ويضمنه في قائمة الشركات المسجلة في موقع الهيئة، لسهولة وصول المشتركين إليه.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تنظيم خدمات الحوسبة السحابية سيسهم في توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، وتحفيز اعتماد الحلول وتقنياتها للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة.