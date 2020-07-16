هوساوي: “القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم”.. ولا بد من التخطيط للمستقبل قبل فوات الأوان

قدم لاعب المنتخب والمحترف الدولي السابق أسامة هوساوي عدة نصائح لزملائه لاعبي كرة القدم بضرورة التخطيط الجيد للمستقبل، لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، وذلك قبل فوات الأوان.
وقال هوساوي في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إن هناك قصصاً كثيرة لنهايات حزينة عاشها بعض لاعبي كرة القدم، تنوعت أسبابها، ولكنها اتفقت في غياب التخطيط للمستقبل.
وأبان أن رحلة لاعب كرة القدم الاحترافية قصيرة، لها نهاية محتومة مهما طالت مدتها، ولا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته كما كان لاعبًا، فيبقى مستقبله غامضاً طيلة مسيرته الكروية، ويحكم ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشه كلاعب قابل للزوال.
وأكد ضرورة أن يحرص اللاعب على الادخار وعيش حياة واقعية، دون إحداث صدمة عارمة مبالغ فيها، إلى جانب العمل على اغتنام الفرصة ببناء أصول مادية ثابتة تكون بمثابة ضمان مادي للمستقبل، وتكوين مصادر متنوعة عبر عدة مشاريع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “تلك بعض الخطوات التي تساهم في بناء مستقبل كريم للاعب وأسرته.. القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم تنوعت أسبابها واتفقت في غياب التخطيط للمستقبل.. أخي اللاعب خطط لمستقبلك مبكرًا قبل فوات الأوان”.