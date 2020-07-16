المرور: على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية

قالت الإدارة العامة للمرور إنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالمسار المناسب لوجهتهم قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وأوضحت الإدارة أن من أراد الالتفاف لليمين فعليه التزام المسار الأيمن ومن أراد المضي قدما عليه التزام المسار الأوسط، ومن أراد الالتفاف إلى اليسار فعليه الالتزام بالمسار الأيسر، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.
يشار إلى أن عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين بشكل متواز، يعد مخالفة تتراوح قيمتها بين 500 و900 ريال وفقا لجدول المخالفات المرورية رقم (4).
وفق “أخبار 24”.