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أخبار محلية > في أول تصريح بعد تعيينه نائبا لوزير الإسكان.. البدير: الوزارة ماضية في تقديم التسهيلات لتملك المواطنين السكن
16/07/2020   1:53 م

في أول تصريح بعد تعيينه نائبا لوزير الإسكان.. البدير: الوزارة ماضية في تقديم التسهيلات لتملك المواطنين السكن

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أكد نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير أن الوزارة تواصل عملها لتقديم كافة التسهيلات والحلول لتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية مناسبة لهم.

وقال إن الوزارة مستمرة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تعزيز وتطوير منظومة الإسكان وما تتضمّنه من خدمات متنوعة.

وقدم البدير الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على ثقتهم بتعيينه نائباً لوزير الإسكان، لافتاً إلى أن قطاع الإسكان يحظى بدعم كبير من القيادة في سبيل تنميته والارتقاء به، لأجل توفير الخيارات والحلول السكنية التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين. وفق “أخبار 24”.

في أول تصريح بعد تعيينه نائبا لوزير الإسكان.. البدير: الوزارة ماضية في تقديم التسهيلات لتملك المواطنين السكن

أخبار محلية
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