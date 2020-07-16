أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي يحق فيها صرف معاش المتوفى للمستحقين وبالتساوي، وبنسب معينة، طبقًا لعدد الأفراد.
وحددت 4 اشتراطات لاستحقاق صرف المعاش لأفراد عائلة المشترك، وذلك في حال وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، وكذلك إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.
وشملت أيضًا، حال وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة.
وأوضحت المؤسسة أنه يحق للمستحقين صرف المعاش، في حال إذا كان المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرَا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرًا.
وبيّنت أن المعاش يصرف بنسبة 100%، وبالتساوي، إذا كان المستحقون ثلاثة أو أكثر، وبنسبة 75% إذا كانا اثنين، و50% حال استحقاق شخص واحد للمعاش.
وفق “أخبار 24”.