‏”التويجري” يتقدم غدًا ببيان ترشحه لرئاسة منظمة التجارة ‏العالمية

يتقدم مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي، محمد التويجري، ببيان ترشحه غدًا (الجمعة) إلى المجلس العمومي للمنظمة، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً للإجابة عن استفسارات الإعلاميين حول ترشحه.
ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
وكان التويجري عقد عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في المنظمة والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
وتضمنت اجتماعات التويجري لقاءه بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.وفق “أخبار 24”.
ويأتي ترشيح المستشار التويجري استشعارًا من المملكة بمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة الـ20، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشغل التويجري العديد من المناصب القيادية، من أبرزها:
وزير الاقتصاد والتخطيط
عضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط
الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني
رئيس برنامج التحول الوطني
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص
عضو مجلس إدارة شركة أرامكو
عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.