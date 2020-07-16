“البريد” يدعو المبدعين لتصميم طابع يوثق رئاسة المملكة ‏لمجموعة العشرين

أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20)مسابقة “خلي طابعك طابعنا” لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين G20)).
وتم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من أمس (الأربعاء) وحتى (الخميس) الموافق 06 /08/ 2020م، كما حدد البريد شروطًا خاصة بهذه المسابقة توضح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 40 ألف ريال، موزعة على 4 فائزين، إذ سيحصل كل فائز على 10 آلاف ريال، من جوائز المسابقة والتي تتمحور حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.وفق “أخبار 24”.
ويهدف البريد إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين.
يشار إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدأت في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستعُقد قمَّة القادة يومي 21 – 22 نوفمبر 2020م في الرياض.