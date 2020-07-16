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أخبار محلية > “البريد” يدعو المبدعين لتصميم طابع يوثق رئاسة المملكة ‏لمجموعة العشرين
16/07/2020   1:55 م

“البريد” يدعو المبدعين لتصميم طابع يوثق رئاسة المملكة ‏لمجموعة العشرين

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أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين ‎ ‎‎(G20)‎مسابقة “خلي طابعك طابعنا” لتحفيز المبدعين من ‏الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة ‏المملكة لقمة مجموعة العشرين G20)‎)‏.‏

وتم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من أمس (الأربعاء) وحتى (الخميس) الموافق 06 /08/ 2020م، كما حدد البريد ‏شروطًا خاصة بهذه المسابقة توضح عناصر التصميم ‏والمواصفات الفنية المطلوبة.‏

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 40 ألف ريال، موزعة على 4 ‏فائزين، إذ سيحصل كل فائز على 10 آلاف ريال، من جوائز ‏المسابقة والتي تتمحور حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، ‏والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر ‏السعودي‎.وفق “أخبار 24”.

ويهدف البريد إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة ‏المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي ‏كبير، كما يعبر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة ‏العشرين.‏

يشار إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدأت في 1 ‏ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستعُقد قمَّة ‏القادة يومي 21 – 22 نوفمبر 2020م في الرياض‎.

“البريد” يدعو المبدعين لتصميم طابع يوثق رئاسة المملكة ‏لمجموعة العشرين

أخبار محلية
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