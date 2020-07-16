“الصحة”: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 30% خلال 3 أشهر

أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية للمملكة في التعامل مع جائحة كورونا، وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أسهما في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، بنسبة تقارب 30% في القطاع الصحي، خلال الثلاثة أشهر الماضية، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة .
ونوهت “الصحة” بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات وهو ما يجسد حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد أولوية صحتهم.
وأوضحت الوزارة أنها منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس ثم بدعم القيادة وجهود منسوبي الصحة، في التعامل بنجاح مع الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة تولى القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة.