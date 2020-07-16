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أخبار محلية > “الصحة”: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 30% خلال 3 أشهر
16/07/2020   5:17 م

“الصحة”: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 30% خلال 3 أشهر

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أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية للمملكة في التعامل ‏مع جائحة كورونا، وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ‏الأمير محمد بن سلمان، أسهما في زيادة السعة السريرية للعنايات ‏المركزة، بنسبة تقارب 30% في القطاع الصحي، ‏خلال الثلاثة أشهر الماضية، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة .‏

ونوهت “الصحة” بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية ‏كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات وهو ما يجسد ‏حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد ‏أولوية صحتهم.‏‎

وأوضحت الوزارة أنها منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة ‏من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس ثم بدعم القيادة ‏وجهود منسوبي الصحة، في التعامل ‏بنجاح مع الجائحة.‏‎ وفق “أخبار 24”.

وبيّنت أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة تولى القيام باتخاذ ‏العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية ‏المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب ‏بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة.

“الصحة”: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 30% خلال 3 أشهر

أخبار محلية
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