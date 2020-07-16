“الزعاق”: السحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام .. وهذا النوع من السحب يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن السحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ماطرة وكاتمة ومتذبذبة.
وأوضح في مقطع فيديو نشره في حسابه على “تويتر”، أن السحب الماطرة تأتي عادة من هضبة البحيرات في جنوب إفريقيا، حيث تبدأ بالتخلق بداية من آخر موسم سهيل ويكون اتجاهها من الغرب، مستشهدا بمقولة: “إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”، مشيرا إلى أنها تمتد إلى وقت دخول موسم التويبع.
وأبان أن النوع الثاني هي السحب الكاتمة، ومصدرها بحر العرب واتجاهها يكون شرقيا، وأنها لا تكون ماطرة في أغلب حالاتها، موضحا أنها سميت بالكاتمة لأنها تكتم الأجواء وترفع حرارة الأجواء إلى معدلاتها العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن النوع الثالث هي السحب المتذبذبة، والتي تكون في فصل الربيع وهي تتشكل محليا واتجاهها يكون متذبذبا من الشمال أو الجنوب أو من الشرق أو الغرب.
خواطر مناخية pic.twitter.com/9dOrApo4YO
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 16, 2020