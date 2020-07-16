تواصل الهيئة العامة للنقل، حملتها الرقابية المشددة لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة بممارسة نشاط النقل داخل المملكة، وغيرها من المخالفات.
وأقامت الهيئة بالتعاون مع الأمن العام، عدداً من نقاط الضبط والتفتيش في مواقع مختلفة بمداخل مدينة الرياض، حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للهيئة بالتدقيق على أوراق وتصاريح الشاحنات.
وضبطت الهيئة العشرات من الشاحنات العابرة للمملكة، ارتكبت عدة مخالفات من بينها ممارسة النشاط بدون ترخيص، ونقل البضائع بين مدن المملكة، ما يشكل منافسة لشاحنات النقل المحلية، حيث إنه مصرح لها فقط بنقل البضائع من دولتها إلى داخل المملكة ثم العودة مرةً أخرى.
وفق “أخبار 24”.