أعلنت الأمانة العامة بالطائف أنها رفعت أكثر من 10 آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء والحيوانات النافقة من المواقع السياحية بالمحافظة خلال أسبوع واحد.
وأكدت الأمانة أنها عملت على معالجة التشوهات البصرية من خلال أكثر من 4.5 ألف عملية، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.
وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي تركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولاً بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة، إسماعيل إبراهيم إلى أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.
وفق “أخبار 24”.