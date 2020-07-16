أعلنت الأمانة العامة بالطائف أنها رفعت أكثر من 10 آلاف طن من ‏النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم ‏والبناء والحيوانات النافقة‎ ‎‏من المواقع السياحية بالمحافظة ‏خلال أسبوع واحد.‏

‏ وأكدت الأمانة أنها عملت على معالجة التشوهات البصرية من خلال أكثر من 4.5 ألف عملية، ‏شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية ‏وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران‎.

وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي تركز على ‏الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات ‏أولاً بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ‏ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة ‏البؤر الحشرية‎.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة، إسماعيل إبراهيم إلى أن أعمال ‏التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات ‏يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة في مختلف المواقع ‏والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز ‏طرق التعامل معها‎.‎

الأمانة العامة بالطائف

الأمانة العامة بالطائف

الأمانة العامة بالطائف

الأمانة العامة بالطائف

الأمانة العامة بالطائف

الأمانة العامة بالطائف

وفق “أخبار 24”.